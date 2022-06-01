Суд признал банкротом подсанкционную судоходную компанию "Гудзон" из Приморья

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края признал несостоятельным (банкротом) находящееся под санкциями США ООО "Судоходная компания Гудзон" (Владивосток) и открыл в отношении компании конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Инга Сорокина.

Банкротство грузоперевозчика было инициировано ООО "Гарант-Бункер" (Находка, Приморский край) в связи с задолженностью в размере 8,5 млн рублей. В августе 2021 года суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения.

В начале 2018 года США ввели санкции против двух фирм из Владивостока – "Судоходной компании Гудзон" и "Приморской морской логистической компании". Под санкции попал весь флот "Гудзона", состоящий из пяти сухогрузов и танкера. Эти меры США обосновали перекачкой нефтепродуктов, предположительно, с принадлежащего "Гудзону" танкера "Патриот" на два танкера КНДР в январе 2018 года.

По заявлению руководства "Гудзона", компания никогда не работала с Северной Кореей, поэтому внесена в санкционный список необоснованно. Владельцы судоходной компании вели переписку с Минфином США и добивались снятия санкций, но безуспешно.

"Судоходная компания Гудзон" специализируется на перевозках крупногабаритных и тяжеловесных грузов и плавучих объектов между портами Дальнего Востока и стран АТР. По данным ЕГРЮЛ, владельцем компании является ее гендиректор Геннадий Кононенко.