Правительство попросят обязать продавцов писать на ценниках стоимость товара за килограмм

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Петербургский парламент направит обращение премьер-министру Михаилу Мишустину насчет ценников для товаров, объем или вес которых был незначительно сокращен при сохранении привычной упаковки, документ поддержали на заседании Закса в среду.

Автором выступил депутат Антон Соловьев ("Единая Россия"). Он сообщил, что в последнее время производители продуктов активно уменьшают количество, объем или вес товара при внешнем сохранении вида привычной упаковки. Он признает, что эта общемировая практика напрямую не нарушает прав потребителей, поскольку, как правило, объем или вес товара указывается на упаковке.

"Однако это существенно осложняет выбор покупателя с точки зрения выгодности покупки, так как непросто сравнить цены на товары, если их объем установлен не в общепринятых основных единицах измерения, а в дробных величинах (0,92 л, 900 гр, 0,375 кг и т.п.). Кажущаяся на первый взгляд дешевизна продукта может в итоге привести к переплате, в результате чего потребитель чувствует себя обманутым", - говорится в документе.

Соловьев указывает, что в декабре 2020 года правительство РФ утвердило Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые обязывают продавца указывать на ценниках наименования товара, цену за единицу товара или за единицу измерения товара, например, по весу или длине.

Депутаты Закса просят Мишустина рассмотреть возможные изменения правил таким образом, чтобы обязать продавцов указывать на ценниках также стоимость товара за целую, общепринятую единицу измерения - за 1 кг, 1 л и т.д .