Роснедра подготовили поправки, вводящие понятие суверенного аудита запасов ископаемых

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по недропользованию России (Роснедра) подготовили поправки в законодательство, устанавливающие основные понятия суверенного аудита запасов полезных ископаемых. Об этом заявил советник руководителя Роснедр Дмитрий Олейник, выступая на международном технологическом форуме "Инновационные технологии недропользования - основа экономики будущего".

Он отметил, что перед Роснедрами стоит государственная задача - обеспечить стране сырьевой суверенитет. Прежде всего, это означает более интенсивное освоение новых месторождений, которые заместят импорт стратегических видов минерального сырья. Далее, это ускоренное вовлечение в промышленное освоение месторождений распределённого фонда недр. Эти задачи требуют инвестиций. Следовательно, для обеспечения сырьевого суверенитета государства нужно обеспечить российскому недропользованию эффективный доступ к рынкам капитала - как внутреннему, так и внешнему.

"И вот здесь мы сталкиваемся с примером того, что значит вековая работа западных стран по внедрению собственных рычагов управления финансовыми рынками. Для того, чтобы получить инвестиции, недропользователь должен подтвердить свои запасы - предоставить банку аудиторское заключение. И вот на этом ключевом узле сидят несколько американских компаний из Техаса (DeGolyer and MacNaughton, Miller and Lents, Ryder Scott, Netherland Sewell - ИФ). Альтернативы им практически нет. До такой степени - вот вам реальный случай - что находящийся под санкциями российский недропользователь обращается за кредитом в находящийся под санкциями российский банк, и банк требует у компании аудиторское заключение, выданное одной из этих американских компаний", - сказал Олейник.

Ситуация противоестественная, добавил он: "Совершенно очевидно, что мы должны обладать собственными механизмами верификации запасов в инвестиционных интересах. Поэтому термин "суверенный аудит" точно отражает суть вопроса: это именно вопрос обеспечения суверенного развития отрасли, вне контроля и давления со стороны иностранных государств, и шире - вопрос обеспечения сырьевого суверенитета государства".

По словам советника главы Роснедр, крайне важно, что в разработке системы активно участвует не только Федеральное агентство по недропользованию, но и крупнейшие недропользователи, и администрация президента, и ООН, и финансовые институты: "И сегодня мы, действительно, видим значительный прогресс по всем фронтам. В части работы с нормативной базой подготовлены и направлены для рассмотрения поправки в закон "О недрах" и другие нормативные акты, устанавливающие основные понятия суверенного аудита. В части международной работы по инициативе Европейской комиссии ООН, Федерального агентства по недропользованию и МГУ в России создан Центр компетенций ООН по развитию систем управления запасами и реализации целей устойчивого развития", - сказал Олейник.

Он подчеркнул, что для зависимости от американских аудиторских компаний нет причин не только у российских недропользователей: "Мы знаем, почему такая зависимость возникла: когда американские аудиторы обеспечивают доступ к американскому рынку капитала это не вполне справедливо, но логично. Но азиатские финансовые центры играют в мире всё большую роль, и совершенно непонятно, почему нигерийский недропользователь в работе с шанхайским банкиром не может обойтись без аудиторского заключения, подписанного американскими гражданами. А тем более недропользователь российский".

Отдельно советник главы Роснедр затронул вопрос банков в процессе аудита запасов: "Банки - это только посредники. Чтобы система была эффективной, в ней должен присутствовать покупатель, она должна учитывать его интересы. Стратегический покупатель российских минеральных ресурсов находится за рубежом. Поэтому система аудита запасов, которую мы создаём, должна обеспечивать международное признание запасов российских недропользователей. Поэтому создание именно международной системы - это единственный путь решения задачи, которую мы перед собой ставим: доступ российских недропользователей к международным рынкам капитала".

Олейник отметил, что "смысл международной системы суверенного аудита запасов заключается не в том, чтобы заменить американцев на вентиле, а в том, чтобы освободить этот важный механизм от влияния третьих стран, чтобы обеспечить каждой стране суверенитет в оценке своих запасов и доступе к международным рынкам капитала".

"Речь идёт о тех принципах, которые действительно важны миру, важны добывающим странам - и вполне естественно, что именно Россия поднимает этот флаг. Именно у нас есть и крупнейшие запасы, и бесспорные компетенции в их изучении и учёте. Пересоздание системы на новых принципах будет стратегическим достижением в борьбе за суверенитет добывающих стран в отношении своих запасов. Мы не сомневаемся, что проект системы аудита запасов на новых принципах заинтересует самые разные страны, начиная с ЕАЭС и заканчивая широким международным сообществом", - резюмировал советник руководителя Роснедр.