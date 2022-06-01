Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:01

S&P Global отметила ухудшение перспектив рейтингового бизнеса

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - S&P Global Inc. отказалась от финансовых прогнозов на 2022 год, озвученных в мае, отметив возможность существенного ухудшения доходов рейтингового подразделения.

"Макроэкономические условия ухудшились с 3 мая, когда мы опубликовали последние прогнозы, - говорится в пресс-релизе компании. - Это негативно повлияло на наши ожидания в отношении темпов экономического роста и объемов выпуска долговых обязательств".

"В условиях высокой волатильности и неопределенности в отношении объемов выпуска, компания не может подтвердить ранее озвученные прогнозы и планирует представить новые вместе с публикацией отчетности за второй квартал 2022 года", - заявила S&P Global.

В компании отмечают, что объемы выпуска долговых обязательств в мире в текущем году являются довольно слабыми, и их снижение по итогам всего года может достигнуть 18-19%, если этот тренд сохранится. Выпуск рейтингуемых облигаций в 2022 году может уменьшиться на 30-35%, кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой - на 40%.

"В этих условиях выручка от рейтинговых операций может быть на $600 млн ниже, чем прогнозировалось ранее", - отмечают в S&P Global.

Согласно майскому прогнозу компании, ее чистая прибыль в этом году составит $12-12,25 на акцию (консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, - $12,72 на акцию), скорректированная прибыль - $13-13,25 на акцию (консенсус-прогноз $13,06 на акцию), выручка увеличится более чем на 40%.

Американская S&P Global - ведущий мировой поставщик информации по различным классам активов, а также результатов исследований и аналитических данных, предоставляемых посредством инновационных технологических платформ. Продукты компании охватывают 99% мировых рынков капитала.

Акции S&P Global на торгах в среду теряют в цене почти 3%. С начала текущего года их стоимость упала на 28%.

S&P Global США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Азербайджан в 2022 году поставит в Италию до 10 млрд кубометров газа

Эксперт предупредил о последствиях запрета страховать перевозки российской нефти

Эксперт предупредил о последствиях запрета страховать перевозки российской нефти

Турецкий рынок акций стал мировым лидером роста с начала года в местной валюте

Турецкий рынок акций стал мировым лидером роста с начала года в местной валюте

Разрешение продлить DR-программы выдано 15 компаниям, 9 из них - бессрочно

МТС отложила принятие дивидендной политики из-за неопределенности

МТС отложила принятие дивидендной политики из-за неопределенности

Майские холода потребовали от "Газпрома" нарастить поставки на рынок РФ на 18%

К российским структурам OBI подали иски почти на 300 млн рублей

К российским структурам OBI подали иски почти на 300 млн рублей

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне послаблений валютного контроля со стороны ЦБ

"Газпром" подтвердил прекращение поставок Orsted в Дании и Shell в ФРГ

"Газпром" подтвердил прекращение поставок Orsted в Дании и Shell в ФРГ

Газпромбанк и "БТС-Мост" предложили взять в концессию расширение Восточного полигона

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });