S&P Global отметила ухудшение перспектив рейтингового бизнеса

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - S&P Global Inc. отказалась от финансовых прогнозов на 2022 год, озвученных в мае, отметив возможность существенного ухудшения доходов рейтингового подразделения.

"Макроэкономические условия ухудшились с 3 мая, когда мы опубликовали последние прогнозы, - говорится в пресс-релизе компании. - Это негативно повлияло на наши ожидания в отношении темпов экономического роста и объемов выпуска долговых обязательств".

"В условиях высокой волатильности и неопределенности в отношении объемов выпуска, компания не может подтвердить ранее озвученные прогнозы и планирует представить новые вместе с публикацией отчетности за второй квартал 2022 года", - заявила S&P Global.

В компании отмечают, что объемы выпуска долговых обязательств в мире в текущем году являются довольно слабыми, и их снижение по итогам всего года может достигнуть 18-19%, если этот тренд сохранится. Выпуск рейтингуемых облигаций в 2022 году может уменьшиться на 30-35%, кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой - на 40%.

"В этих условиях выручка от рейтинговых операций может быть на $600 млн ниже, чем прогнозировалось ранее", - отмечают в S&P Global.

Согласно майскому прогнозу компании, ее чистая прибыль в этом году составит $12-12,25 на акцию (консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, - $12,72 на акцию), скорректированная прибыль - $13-13,25 на акцию (консенсус-прогноз $13,06 на акцию), выручка увеличится более чем на 40%.

Американская S&P Global - ведущий мировой поставщик информации по различным классам активов, а также результатов исследований и аналитических данных, предоставляемых посредством инновационных технологических платформ. Продукты компании охватывают 99% мировых рынков капитала.

Акции S&P Global на торгах в среду теряют в цене почти 3%. С начала текущего года их стоимость упала на 28%.