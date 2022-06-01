Росстат зафиксировал нулевую инфляцию с 21 по 27 мая

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Росстат на неделе с 21 по 27 мая 2022 года зафиксировал в РФ нулевую инфляцию (0,00%) после дефляции в 0,02% с 13 по 20 мая, инфляции в 0,05% с 7 по 13 мая, 0,12% с 30 апреля по 6 мая, 0,21% с 23 по 29 апреля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 27 мая выросли на 0,13%, с начала года - на 11,82%.

Среднесуточный рост цен за 27 дней мая 2022 года, по данным Росстата, составил 0,005% (против среднесуточных 0,020% за 27 дней мая 2021 года).

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась до 17,35% на 27 мая с 17,5% на 20 мая, 17,7% на 13 мая, 17,83% в конце апреля, после 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

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