Инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале выросли на 12,8%

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале 2022 года выросли на 12,8% по сравнению с I кварталом 2021 года, сообщил в среду Росстат.

В номинальном выражении объем инвестиций составил в I квартале 2022 года 3 трлн 995,1 млрд рублей.

Как сообщалось, инвестиции в основной капитал в РФ в 2021 году выросли на 7,7% после снижения на 0,5% в 2020 году.

Согласно данным Росстата, в IV квартале 2021 года инвестиции в основной капитал выросли на 7,6% в годовом выражении после роста на 7,9% в III квартале, на 11,0% во II квартале и на 3,3% в I квартале 2021 года.

Рост инвестиций в 2021 году оказался значительно выше ожиданий: аналитики, опрошенные "Интерфаксом" в конце декабря, ожидали рост на 6,6%, Минэкономразвития (прогноз от сентября) - на 4,5%, а в феврале 2022 года Минэкономразвития оценивало рост инвестиций в 2021 году на уровне 6%.

В целом по итогам 2022 года аналитики, опрошенные "Интерфаксом" в начале мая, ожидали падения инвестиций на 13,3% с последующим ростом на 1,3% в 2023 году, Минэкономразвития (прогноз середины мая) прогнозировало обрушение инвестиций в 2022 году на 19,4% с незначительным ростом на 0,3% в 2023 году.