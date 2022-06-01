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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:01

Росстат отметил рост прибыли розничной торговли в 1,6 раза

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сальдированная прибыль организаций розничной торговли в России в I квартале 2022 года увеличилась в 1,6 раза (на 61,2%) по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 161,9 млрд рублей, сообщил Росстат.

Основная доля прибыли (121,6 млрд рублей) пришлась на март, когда на потребительском рынке наблюдался ажиотажный спрос (по итогам января-февраля сальдированная прибыль розничной торговли составила 40,3 млрд рублей, сократившись на 49,3% год к году).

Сальдированная прибыль организаций оптовой торговли в I квартале выросла на 41,6%, до 1 трлн 623,9 млрд рублей (показатель марта составил 808,2 млрд рублей).

По итогам I квартала на долю прибыльных организаций оптовой и розничной торговли пришлось 81,9% против 80,4% годом ранее (эти данные включают сферу продаж и ремонта автотранспортных средств).

Росстат
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