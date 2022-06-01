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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:25

Правительство вновь перенесло отбор проектов ВИЭ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Отбор проектов генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в этом году не состоится, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовых актов. Конкурс перенесен на следующий год и пройдет до 1 мая 2023 года.

Перенос был ожидаемым. Так, Минэнерго в апреле сообщало, что предлагает перенести отбор проектов ВИЭ с осени еще на полтора года. "Министерство предлагало с самого начала перенести срок отборов больше того срока, который сейчас был принят (с весны на осень - ИФ). И мы считаем, что правильнее будет отложить проведение отборов где-то ещё на полтора года. То есть в целом сделать отложение на два года", - сообщал журналистам замглавы ведомства Павел Сниккарс.

Изначально отбор проектов ВИЭ предполагалось провести в мае-июне, но после обращения участников рынка правительство перенесло его на вторую половину этого года.

При этом объединяющая инвесторов в сектор возобновляемой энергетики АРВЭ (ассоциация развития возобновляемой энергетики) тогда высказалась против предложение сдвинуть отбор проектов еще на полтора года. По мнению участников рынка, дальнейший перенос лишит их возможности стратегического планирования и оставит без ориентиров на два года. "В сложившейся ситуации неопределенности такие решения необходимо принимать в режиме адаптации к реальным условиям, а не создавать негативные сигналы на долгосрочную перспективу", - подчеркнули в АРВЭ.

Ключевой аргумент инвесторов - необходимость выполнения требований по локализации. "Нужно уже сейчас проинвестировать в заводы по производству этого оборудования. И, что самое важное, процесс уже идет, некоторые компании уже проинвестировали в производственные активы. Если мы сейчас дадим сигнал, чтобы отрасль на два года заснула, то после 2025 года сами собой объекты не появятся! Это будет равнозначно "убийству" отрасли, работать "в склад" никто не будет", - подчеркивал директор ассоциации Алексей Жихарев.

Правительство Минэнерго Павел Сниккарс АРВЭ Алексей Жихарев
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