Индийская Tata Power ликвидирует "дочку" на Камчатке

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Индийский энергетический холдинг Tata Power ликвидирует ООО "Фар Истерн Нэйчэрл Рисорсис" (ФИНР), работавшее над проектом освоения Крутогоровского угольного месторождения в Камчатском крае, реализация проекта была приостановлена еще в 2021 году.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", заявление о ликвидации компания подала в управление ФНС по Камчатскому краю 31 мая, документы будут готовы 8 июня.

В сентябре 2021 года Tata Power приостановила работу над проектом. Тогда губернатор региона Владимир Солодов объяснял "Интерфаксу", что причиной стала нерентабельность в существующих рыночных условиях.

Тогда же компания заявила о планах отказаться от лицензии на Крутогоровское месторождение угля, однако, по данным Росгеолфонда, участок все еще числится за ФИНР.

"Tata power объясняет свое решение пересмотром стратегии в сторону увеличения инвестиций в возобновляемые источники энергии и сокращения числа проектов, связанных с традиционными энергоресурсами", - говорится в "Горном вестнике Камчатки" со ссылкой на материалы министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края (выпуск за январь-апрель 2022 года).

Угольный проект оценивался в $750 млн. Разработку планировалось вести круглый год открытым способом с доставкой топлива конечным потребителям балкерным флотом. Транспортировка угля к побережью предполагалась большегрузными автомобилями. При этом строительство дороги и портовой инфраструктуры Tata Power просила софинансировать из бюджета.

Геологоразведка началась летом 2020 года. В 2021 году работы не велись. Под проект были расширены границы территории опережающего развития "Камчатка".

Крутогоровское месторождение является крупнейшим каменноугольным месторождением в Камчатском крае. Ресурсный потенциал участка оценен по категориям В - 3,9 млн тонн, С1 - 92,529 млн тонн, С2 - 162,165 млн тонн, С2 (забалансовые) - 54,284 млн тонн, Р1 - 757 млн тонн, Р2 - 370 млн тонн.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Фар Истерн Нэйчэрл Рисорсис" зарегистрировано в Петропавловске-Камчатском в августе 2017 года. Заявленный основной вид деятельности - добыча и обогащение угля и антрацита. Сингапурская Tata Power International Pte. Limited владеет 99% уставного капитала, эта компания, в свою очередь, принадлежит индийской Tata Power Company Limited.

Tata Power работает во всех сегментах электроэнергетического сектора (тепловой, гидро-, солнечной и ветровой энергетике).