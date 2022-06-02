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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Министры ОПЕК+ договорились о росте квоты на добычу в июле-августе на 648 тыс. б/с

Министры ОПЕК+ договорились о росте квоты на добычу в июле-августе на 648 тыс. б/с
Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ проголосовали за увеличение квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тысяч баррелей в сутки, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с итогами переговоров.

Следующая встреча министров намечена на 30 июня.

Ранее планировалось увеличивать квоту на 432 тыс. б/с каждый месяц, чтобы исчерпать ограничения, взятые на себя ОПЕК+ с мая 2020 года, к концу сентября текущего года. С увеличенной квотой до 648 тыс. б/с эти добровольные ограничения будут нивелированы уже к концу августа. Формально соглашение ОПЕК+ действует до конца 2022 года.

Добыча Россией и Саудовской Аравией ограничена 11,5 млн б/с.

ОПЕК+ нефть
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Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить квоты по добыче на 648 тыс. б/с в июле-августе

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