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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Акции "Северстали" упали более чем на 12% на фоне санкций против Мордашова

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Акции "Северстали" упали более чем на 12% (до 841 рубля за штуку) на фоне включения Алексея Мордашова и подконтрольных ему компаний в санкционный список США.

Бизнесмен Алексей Мордашов, члены его семьи и подконтрольные компании включены в санкционный список США. Согласно сообщению OFAC, помимо Мордашова под блокирующими санкциями с сегодняшнего дня находятся его сыновья Никита и Кирилл, а также Марина Мордашова.

Также в SDN List включены связанные с семьей Мордашовых компании – "Северсталь", "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм".

Лицензия на сворачивание операций с "Северсталью" действует до 31 августа, с Nordgold – до 1 июля.

Северсталь Алексей Мордашов
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