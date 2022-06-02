Власти поручили не выплачивать дивиденды по акциям Киностудии им.Горького за 2021-2023 гг.

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ дало распоряжение Росимуществу при подготовке директив для участия в заседании совета директоров и в годовом общем собрании акционеров Киностудии им. Горького не предусматривать выплату дивидендов за 2021-2023 годы.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров и в годовом общем собрании акционеров акционерного общества "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького" при рассмотрении вопроса повестки дня о размере дивидендов по акциям и порядке их выплаты по итогам его деятельности за 2021 - 2023 годы "не предусматривать выплату дивидендов за 2021 - 2023 годы". Однако при этом часть высвобождаемой части чистой прибыли должна быть направлена "на финансирование мероприятий по созданию многопрофильного кинематографического центра, развитию кинопроизводства и созданию детско-молодежного образовательного кластера".

Кроме того, Минкультуры России поручено обеспечить ежегодный контроль за расходованием высвобождаемой части чистой прибыли киностудии в соответствии с распоряжением.