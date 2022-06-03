Минфин предложил на два года освободить физлиц от НДФЛ при продаже золота в слитках

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Минфин предложил освободить от НДФЛ на 2022-2023 годы доходы физических лиц от реализации золота в слитках.

Это одна из поправок в Налоговый кодекс, предложенных Минфином. В четверг ее одобрило правительство, сообщила пресс-служба министерства.

Данная мера призвана повысить привлекательность инвестиций в золото "как инструмента сохранения сбережений граждан в сложившихся в настоящее время условиях", отмечает Минфин.