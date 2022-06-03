В Налоговый кодекс введут новый вид полезного ископаемого

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство одобрило введение нового вычета по НДПИ при добыче многокомпонентной комплексной руды, содержащей молибден и медь, на территории Хакасии, говорится в сообщении Минфина.

Подготовленным министерством и одобренным кабмином законопроектом также предусмотрена корректировка порядка определения суммы предельных расходов для исчисления минимального налога на дополнительный доход (НДД).

Помимо этого, Налоговый кодекс дополняется новым видом добытого полезного ископаемого "щебень", с установлением ограничения по размеру НДПИ.