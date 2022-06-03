Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Правительство предложило повысить налоговый вычет по НДПИ для Самотлора

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому Самотлорское месторождение "Роснефти" может получить повышенный вычет по НДПИ с 1 апреля по 31 декабря 2022 г. при условии превышения в налоговом периоде цены нефти над "базовой" ценой в размере $44,2 за баррель.

Поправки в Налоговый кодекс (N136059-8) размещены в электронной базе данных парламента.

Изменения вносятся в ст. 343.2 пункт 3.1. Он был введен с 1 января 2018 г. и касается предоставления налогового вычета по НДПИ в размере 2,917 млрд рублей за налоговый период (которым является месяц по данному налогу) при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью в границах Нижневартовского района ХМАО, лицензия на пользование которыми выдана до 1 января 2016 года и начальные извлекаемые запасы нефти каждого из которых составляют 450 млн тонн и более на 1 января 2016 года. Таким образом, за год налоговый вычет составляет 35 млрд руб. и применятся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2027 года.

Во внесенном в пятницу правительством законопроекте говорится, что сумма данного налогового вычета за налоговые периоды, начало которых приходится на период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года включительно, увеличивается на коэффициент НВ, рассчитываемый в миллионах рублей.

В пояснительной записке к документу говорится, что данная поправка необходима для поддержания уровня добычи нефти на обводненных месторождениях при условии превышения в налоговом периоде цены нефти над "базовой" ценой в размере $44,2 доллара за баррель, но не более предельной величины.

Самотлорское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе получает налоговые вычеты из НДПИ с 1 января 2018 года. Общий размер составляет 35 млрд рублей в год, вычеты будут осуществляться в течение 10 лет. Данная мера направлена на стимулирование инвестиций в обводненное месторождение.

"Роснефть" взяла обязательство увеличить инвестиции в проект освоения Самотлора, пробурить порядка 2,4 тыс. новых скважин и добыть дополнительно 50 млн тонн нефти.

Госдума Роснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Страховая компания Allianz продаст бизнес в РФ владельцу "Зетта страхования"

Страховая компания Allianz продаст бизнес в РФ владельцу "Зетта страхования"

Суд в Коломбо запретил самолету "Аэрофлота" покидать Шри-Ланку

Минфин предложил на два года освободить физлиц от НДФЛ при продаже золота в слитках

Минфин предложил на два года освободить физлиц от НДФЛ при продаже золота в слитках

ОПЕК+ встречает летний сезон сверхплановой прибавкой. Обобщение

ОПЕК+ встречает летний сезон сверхплановой прибавкой. Обобщение

Торгово-промышленная палата собрала тысячи заявлений о форс-мажоре из-за санкций

Торгово-промышленная палата собрала тысячи заявлений о форс-мажоре из-за санкций

ФАС одобрила сделку по покупке российского бизнеса McDonald's

РФ направит 17 млрд руб. из ФНБ на выкуп облигаций трех российских авиакомпаний

РФ направит 17 млрд руб. из ФНБ на выкуп облигаций трех российских авиакомпаний

В санкционный список США попали Мордашов с членами семьи и подконтрольные ему компании

В санкционный список США попали Мордашов с членами семьи и подконтрольные ему компании

Министры ОПЕК+ договорились о росте квоты на добычу в июле-августе на 648 тыс. б/с

Министры ОПЕК+ договорились о росте квоты на добычу в июле-августе на 648 тыс. б/с

Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить квоты по добыче на 648 тыс. б/с в июле-августе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });