Правительство предложило повысить налоговый вычет по НДПИ для Самотлора

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому Самотлорское месторождение "Роснефти" может получить повышенный вычет по НДПИ с 1 апреля по 31 декабря 2022 г. при условии превышения в налоговом периоде цены нефти над "базовой" ценой в размере $44,2 за баррель.

Поправки в Налоговый кодекс (N136059-8) размещены в электронной базе данных парламента.

Изменения вносятся в ст. 343.2 пункт 3.1. Он был введен с 1 января 2018 г. и касается предоставления налогового вычета по НДПИ в размере 2,917 млрд рублей за налоговый период (которым является месяц по данному налогу) при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью в границах Нижневартовского района ХМАО, лицензия на пользование которыми выдана до 1 января 2016 года и начальные извлекаемые запасы нефти каждого из которых составляют 450 млн тонн и более на 1 января 2016 года. Таким образом, за год налоговый вычет составляет 35 млрд руб. и применятся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2027 года.

Во внесенном в пятницу правительством законопроекте говорится, что сумма данного налогового вычета за налоговые периоды, начало которых приходится на период с 1 апреля по 31 декабря 2022 года включительно, увеличивается на коэффициент НВ, рассчитываемый в миллионах рублей.

В пояснительной записке к документу говорится, что данная поправка необходима для поддержания уровня добычи нефти на обводненных месторождениях при условии превышения в налоговом периоде цены нефти над "базовой" ценой в размере $44,2 доллара за баррель, но не более предельной величины.

Самотлорское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе получает налоговые вычеты из НДПИ с 1 января 2018 года. Общий размер составляет 35 млрд рублей в год, вычеты будут осуществляться в течение 10 лет. Данная мера направлена на стимулирование инвестиций в обводненное месторождение.

"Роснефть" взяла обязательство увеличить инвестиции в проект освоения Самотлора, пробурить порядка 2,4 тыс. новых скважин и добыть дополнительно 50 млн тонн нефти.