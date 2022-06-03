ЕС ввел санкции против "Беларуськалия" и еще семи компаний

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В шестой пакет санкций Евросоюза вошли ограничения против 12 граждан Белоруссии и восьми компаний, среди которых "Беларуськалий" и его трейдер Белорусская калийная компания (БКК). Это решение опубликовано в пятницу в официальном журнале ЕС.

Также под прямые санкции ЕС попал находящийся под американскими санкциями белорусский НПЗ "Нафтан" (Витебская область, Новолополоцк), крупнейший в Белоруссии производитель табачных изделий - "Гродненская табачная фабрика "Неман" и частный производитель табачных изделий "Интер Тобако".

Санкции также введены в отношении производителя коммунальной автотехники "Белкоммунмаш" (Минск) и крупнейшего в Белоруссии логистического оператора - госкомпании "Белтаможсервис".

Также санкции введены в отношении Белтелерадиокомпании.