Marriott International приостановила деятельность в РФ

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Гостиничный оператор Marriott International приостанавливает деятельность в России, так как новые санкции, введенные США, Великобританией и ЕС, делают ее невозможной, заявила компания в пятницу.

В Marriott напоминают, что 10 марта было принято решение закрыть корпоративный офис в Москве, приостановить инвестиции в бизнес и приостановить открытие новых отелей и реализацию всех проектов по развитию сети.

"Сейчас мы считаем, что новые ограничения, введенные США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России. Процесс приостановки операций на рынке, где Marriott работает уже 25 лет, сложен", - говорится в заявлении.

В компании подчеркивают, что продолжат заботиться о сотрудниках в России.

Marriott International – международный гостиничный оператор, основанный в 1927 году. Это крупнейшая гостиничная сеть в мире по количеству номеров. Под принадлежащими ей брендами работают почти 8,5 тыс. объектов гостеприимства, а число сотрудников составляет 120 тыс. Большинство этих отелей не принадлежат компании, но работают по системе франчайзинга либо находятся под ее управлением. Среди наиболее известных гостиничных брендов компании – Ritz Carlton, St.Regis, Marriott, Sheraton, Le Meridien, Rennaissance и многие другие.