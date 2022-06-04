Зампред ЕК заявил о перестройке торговой политики ЕС на фоне событий на Украине

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Европейский союз намерен адаптировать свою торговую политику к быстро меняющемуся геополитическому ландшафту, делая акцент на отношениях с Америкой, но также с учетом важности взаимодействия с Китаем.

"Продолжающаяся агрессия России против Украины - главный, но не единственный фактор, который вызывает эту перекалибровку", - сказал исполнительный зампред Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции в пятницу по итогам заседания министров торговли стран ЕС.

Он отметил, что Евросоюз продолжает оказывать необходимую поддержку Украине, "прилагая все усилия для дальнейшей изоляции России".

Он считает, что ситуация на Украине поставила новую цель - сосредоточила внимание на трансатлантических отношениях. "И мы сделали значительные шаги вперед за последние месяцы", - сказал Домбровскис, остановившись на результатах недавнего заседания Совета по торговле и технологиям ЕС-США (TTC).

По его словам, основной вывод ТТС состоял том, что ключевое значение имеет устранение торговых барьеров и предотвращение появления новых.

"Мы также будем рассматривать возможность создания более устойчивых цепочек поставок для полупроводников. То же самое касается критического сырья, где мы изучаем так называемую концепцию "френд-шоринга", - отметил европейский чиновник.

Среди других примеров он назвал совместную с американцами работу над стандартом зарядных устройств для электромобилей.

Перспективы торговых и инвестиционных отношений между ЕС и Китаем, сказал Домбровскис, следует рассматривать на фоне как геополитических сдвигов, так и новых вызовов глобальной экономической среде.

"В целом ясно, что отношения между ЕС и Китаем становятся все более сложными. Но было выражено также ясное мнение о том, что взаимодействие с Китаем имеет важное значение", - сказал он.

Домбровскис сказал, что ЕС будет самым решительным сторонником реформы ВТО. Его торговые соглашения с внешними партнерами должны помочь диверсифицировать источники поставок и создать возможности для экспорта.

"Соответственно, мы должны искать (внутри ЕС - ИФ) новый консенсус в отношении того, как продвигать наше двустороннее партнерство: очевидно, что обычный бизнес - это не вариант", - сказал он.