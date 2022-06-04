Закачка в ПХГ ЕС в июне заметно отстает от нормальной динамики

Заявка Газпрома на прокачку через Украину остается прежней

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на субботу в объеме 41,9 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в пятницу был 42,1 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.

Европейский рынок

Ситуация с выработкой электроэнергии из возобновляемых источников в Европе остается удручающей. Последствия всеевропейского штиля начинают распространяться на соседние сектора энергетики - отвлекая потоки газа от стратегической задачи - заполнения подземных хранилищ.

Выработка ветроэнергетических установок за пять дней текущей недели обеспечила 8% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. На прошлой неделе (23-29 мая) было в среднем 19%. В Европе установилась солнечная и маловетреная погода. Это приводит к сокращению выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников и росту использования газа, а также увеличению потребления энергии на нужды кондиционирования.

Маловетреная погода и отказ очередных покупателей от получения российского газа с оплатой по новой системе испортил картину с закачкой газа в ПХГ. В июне 2022 года темпы закачки газа в ПХГ в Европе на 13% ниже, чем в среднем за пять предыдущих лет. При этом в мае - наоборот, закачка велась на 31% активнее.

На данный момент резервы составляют 48%, рост за последние сутки - 0,4 процентных пункта, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 2,3 процентных пункта.

С этого года Европа ввела жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Согласно указу, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша, Болгария, Финляндия, Нидерланды, Дания и частично ФРГ в связи с отказом принять новую систему расчетов уже утратили возможность получения российского газа.