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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Прокачка по "Северному потоку" на две недели снижена на 11% из-за техобслуживания

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Возможности прокачки по морскому газопроводу "Северный поток" – главному маршруту доставки российского газа в Европу – на две недели снижены на 11% из-за технического обслуживания. Об этом говорится в сообщении оператора магистрали Nord Stream AG.

С 3 по 29 июня на "Северном потоке" будет проводиться "плановая регулярная внутренняя проверка морской трубопроводной системы с различными временными ограничениями мощности". В том числе с 3 по 17 июня недоступны мощности на 19 млн куб. м в сутки при общей производительности 170 млн кубометров в сутки.

Поток по магистрали 4 и 5 июня уже сократился до 155 млн куб. м в сутки после 168 млн куб. м в среднем за первые три дня июня.

Трансбалтийский газопровод "Северный поток" протяженностью 1224 км и мощностью 55 млрд куб. м газа в год был введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года. В сутки он прокачивает до 170 млн куб. м газа.

Ежегодное плановое обслуживание "Северного потока" с полной остановкой транспортировки в этом году назначено на период с 11 по 21 июля.

Северный поток Nord Stream AG
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