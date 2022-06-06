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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

"Бест Эффортс банк" сменил название

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Бест эффортс банк" из группы "СПБ биржа" переименован в ПАО "СПБ банк", сообщается на сайте банка.

Банк оказывает услуги профессиональным участникам финансового рынка, предоставляет услуги по доступу на российские ("СПБ биржа" и "Московская биржа"), международные (CME Group, валютный рынок EBS, американский и европейские фондовые рынки) площадки, депозитарное обслуживание, является расчетным депозитарием "СПБ биржи", а также оказывает сопутствующие услуги - расчётно-кассовое обслуживание, аутсорсинг внутреннего учёта, упрощённая идентификация.

Банк "Бест эффортс банк" по итогам 2021 года занял 138-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Бест Эффортс банк СПБ Банк СПБ Биржа
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