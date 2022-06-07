"Роснефть" продала долю в грузинской Petrocas Energy гендиректору этой группы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" продала актив на территории Грузии – в понедельник была закрыта сделка, заключенная 11 мая 2022 года, по купле-продаже 49% акций Petrocas Energy Group.

"В результате сделки "Роснефть" полностью вышла из доли участия в Petrocas Energy Group, а двое ее представителей в совете директоров ушли в отставку", - говорится в пресс-релизе грузинской компании.

Пакет акций приобрел управляющий партнер – генеральный директор группы Petrocas Вано Накаидзе.

В декабре 2014 года НК приобрела 49% акций Petrocas Energy у бизнесмена Давида Якобашвили (у него оставался контрольный пакет - 51%). Было создано совместное предприятие для реализации деятельности "Роснефти" в Закавказье.

Petrocas Energy Group с момента своего создания в 2010 году занимается торговлей нефтепродуктами, розничной торговлей и дистрибуцией авиационного топлива, а также логистическим бизнесом нефтепродуктов в регионах Черного моря, Южного Кавказа, Каспия и Восточного Средиземноморья.

Petrocas Energy Group принадлежит сеть автозаправочных станций, работающих под брендом Gulf.