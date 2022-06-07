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Китайские трейдеры распродают краткосрочные бонды, опасаясь дефицита ликвидности

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Китайские трейдеры сокращают инвестиции в краткосрочные долговые обязательства, рассчитывая на восстановление экономики после снятия локдаунов и опасаясь дефицита ликвидности, сообщает Bloomberg.

Доходность годовых депозитных сертификатов, продаваемых первоклассными заемщиками, подскочила в понедельник рекордными темпами с января 2021 года, а доходность годовых гособлигаций Китая поднялась выше 2% впервые более чем за три недели.

"Рынок облигаций закладывает в текущие котировки восстановление роста и аппетита к риску на фоне более быстрого, чем ожидалось, снятия антиковидных ограничений в Шанхае и Пекине", - отметил аналитик Nanjing Securities Янь Хао.

Инвесторы опасаются, что по мере восстановления экономики в стране может возникнуть дефицит свободной ликвидности, как это случилось в мае 2020 года, добавил он.

По оценке аналитика Orient Securities Ци Шэна, доходность 10-летних гособлигаций может превысить 2,9% уже в этом месяце, если центробанк Китая воздержится от вливания ликвидности на рынок через спецкредиты.

Сейчас показатель находится на отметке 2,81%, поднявшись на 10 базисных пунктов с четырехмесячного минимума, наблюдавшегося в конце мая.

Китай Шанхай Пекин Nanjing Securities Orient Securities
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