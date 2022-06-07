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Гендиректор "Ситилинк" предрек "серьезную товарную яму" рынку электроники в РФ

Гендиректор "Ситилинк" предрек "серьезную товарную яму" рынку электроники в РФ
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Рынок электроники в РФ в ближайшей перспективе, скорее всего уже летом, ждет "достаточно серьезная товарная яма", в большей степени это коснется технологической продукции - к примеру, ноутбуков, в меньшей - бытовой техники, считает генеральный директор "Ситилинк" Михаил Славинский.

"Сейчас для нас основной вопрос в том, что ежедневные продажи в два раза больше приблизительно, чем поступление товаров. Мы ожидаем достаточно серьезную товарную яму в ближайшей перспективе", - заявил он в ходе Недели российского ритейла во вторник в Москве.

По его словам, компания "глубоко взаимодействует с партнерами-дистрибьютерами, но пока очень осторожно заявляется, что впереди виден свет в конце туннеля".

Как считает Славинский, проблему надо разделить на два сектора - на технологическую продукцию (ноутбуки и прочее) и бытовую технику. "Со второй категорией особых проблем не ожидается, ассортимент этой продукции, я думаю, будет достаточным, - сказал он. - А вот что касается микроэлектроники и всего, что связано с нею, там видятся достаточно большие проблемы. Импортозамещение здесь пока в очень начальном статусе".

Поэтому, отметил он, основная задача дистрибьютеров сейчас - это насытить канал, на свободном рынке найти, купить и привезти товар. "И на каждом из этих трех этапов, как видим мы, очень большие трудности"- сказал он.

Эти проблемы бизнес должен решить сам, и они начинают решаться, заявил Славинский. "Но в любом случае в какой-то ближайшей перспективе, наверное, летом, мы почувствуем достаточно серьезное сужение ассортимента. Сейчас его пока не ощущается", - сообщил он, уточнив, что ассортимент ноутбуков, к примеру, в начале года насчитывал около 2 тыс. позиций, "сейчас их около полутора тысяч". "Бытовой техники было 7-8 тысяч, сейчас около 5 тысяч", - констатировал он.

Славинский рассчитывает на то, что бизнесу удастся преодолеть эти трудности и поддержать ассортимент.

Ситилинк Михаил Славинский
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