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Крайний срок проведения годовых собраний акционеров могут перенести на конец сентября

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Годовые собрания акционеров в 2022 году могут быть проведены до конца сентября. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития законопроекте, с которым ознакомился "Интерфакс".

"Годовое общее собрание акционеров в 2022 году проводится в сроки, определяемые советом директоров (наблюдательным советом), но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года", - говорится в проекте.

Продление сроков проведения годовых собраний акционеров в России происходит не впервые: в 2020 году это было сделано из-за пандемии коронавируса. По общему правилу, такие собрания должны проводиться с марта по 30 июня.

Кроме того, подготовленный Минэкономразвития законопроект увеличивает вдвое – с трех до шести рабочих дней – срок для составления протокола по итогам голосования на годовом собрании и по итогам заседания совета директоров.

Минэкономразвития
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