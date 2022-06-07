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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Стоимость летнего дизтоплива слабо подросла на АЗС РФ вторую неделю подряд

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Стоимость летнего дизельного топлива продолжала слабо расти на АЗС РФ вторую неделю подряд – с 26 мая по 2 июня, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

ЛДТ в среднем по России подорожало на две копейки (неделей ранее – на одну копейку после двух недель снижения) за счет роста цен в Южном (+26 коп./литр) и Северо-Западном (+1 коп./литр) федеральных округах. Лидером роста цен стал Крым, где летнее дизтопливо подорожало на 33 копейки.

При этом в Туве, где стоимость топлива отличается крайней нестабильностью, ЛДТ подешевело на 35 копеек, в республике Алтай и Ямало-Ненецком автономном округе – на 10 копеек.

Цена бензина в очередной раз почти не демонстрировала динамики: АИ-92 за отчетную неделю подешевел на 2 коп./литр, АИ-95 – на одну копейку. Снижение цен существенно проявилось только в Кировской области (-64 коп./литр АИ-92 и -59 коп./литр АИ-95), Ханты-Мансийском автономном округе (-67 коп./литр АИ-92 и -13 коп./литр АИ-95), Пермском крае (-49 коп./литр АИ-92 и -13 коп./литр АИ-95) и Туве (-32 коп./литр АИ-92 и -45 коп./литр АИ-95).

РФ ЦДУ ТЭК
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