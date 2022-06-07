Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Аграрии РФ отказались от 10% удобрений под весенний сев

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российские аграрии к началу июня приобрели 3,4 млн тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), увеличив закупки на 12% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).

За 5 месяцев российские производители обеспечили более 70% прогнозной потребности АПК в минудобрениях на весь 2022 год.

При этом в ходе весенней посевной российские сельхозпроизводители отказались от более 10% минеральных удобрений, заказанных ранее.

"Часть аграриев непосредственно накануне полевых работ была вынуждена перенаправить средства, предназначенные для обеспечения минеральным питанием, на предоплату других элементов технологии: средства защиты растений (СЗР), технику. Производители минеральных удобрений, в свою очередь, не меняли систему продаж, в основе которой лежит заблаговременный заказ продукции напрямую у предприятия-производителя", - заявил глава РАПУ Максим Кузнецов, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

По прогнозу Минсельхоза, в этом году аграрии РФ приобретут 5 млн тонн минудобрений, что на 500 тыс. тонн больше, чем в 2021 году.

Российская ассоциация производителей удобрений РАПУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Объем золота в ETF в мае снизился впервые с начала года на 53 т

В РФ могут напрямую запретить использовать цифровые финактивы как средство платежа

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 г. с 4,1% до 2,9%

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 г. с 4,1% до 2,9%

Bloomberg отмечает ослабевание в мире трех ключевых факторов инфляции

Дума не стала повышать до 35% максимальную долю рынка для ритейла

Дума не стала повышать до 35% максимальную долю рынка для ритейла

Набсовет Сбербанка может покинуть зампред правления Белла Златкис

Набсовет Сбербанка может покинуть зампред правления Белла Златкис

Путин предупредил о рисках спада производства в черной металлургии

Гендиректор "Ситилинк" предрек "серьезную товарную яму" рынку электроники в РФ

Гендиректор "Ситилинк" предрек "серьезную товарную яму" рынку электроники в РФ

РФ будет субсидировать рекламу российских брендов

РФ будет субсидировать рекламу российских брендов

В РФ предложили новый способ предупреждения банкротства

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });