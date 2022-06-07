Аграрии РФ отказались от 10% удобрений под весенний сев

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российские аграрии к началу июня приобрели 3,4 млн тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), увеличив закупки на 12% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).

За 5 месяцев российские производители обеспечили более 70% прогнозной потребности АПК в минудобрениях на весь 2022 год.

При этом в ходе весенней посевной российские сельхозпроизводители отказались от более 10% минеральных удобрений, заказанных ранее.

"Часть аграриев непосредственно накануне полевых работ была вынуждена перенаправить средства, предназначенные для обеспечения минеральным питанием, на предоплату других элементов технологии: средства защиты растений (СЗР), технику. Производители минеральных удобрений, в свою очередь, не меняли систему продаж, в основе которой лежит заблаговременный заказ продукции напрямую у предприятия-производителя", - заявил глава РАПУ Максим Кузнецов, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

По прогнозу Минсельхоза, в этом году аграрии РФ приобретут 5 млн тонн минудобрений, что на 500 тыс. тонн больше, чем в 2021 году.