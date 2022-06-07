Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Минэнерго США ждет сокращение добычи нефти в России в IV квартале

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов в России снизится с 11,3 млн баррелей в сутки в I квартале 2022 года до 9,3 млн б/с в IV квартале 2023 года, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

В отчете включена оценка эмбарго Евросоюза на российскую нефть и нефтепродукты. .

"Этот прогноз не отражает ограничений на страхование судоходства, поскольку детали таких ограничений не были доступны, когда мы завершили этот прогноз 2 июня. Возможность того, что эти санкции или другие потенциальные будущие санкции сократят добычу нефти в России больше, чем ожидалось, создает риски роста цен на нефть в течение прогнозируемого периода", - говорится в отчете.

Прогноз о добыче нефти в США в 2022 году ведомство повысило с 11,91 млн б/с до 11,92 млн б/с, говорится также в отчете. Прогнозный показатель на 0,73 млн б/с превышает результат 2021 года.

Ведомство также повысило прогноз добычи в 2023 году - на 120 тысяч б/с, до 12,97 млн б/с. Данный показатель может стать рекордным за последние несколько лет. Последний среднегодовой рекорд добычи сырой нефти в США был установлен в 2019 году - 12,3 млн б/с.

Brent США Минэнерго EIA Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

Brent подорожала до $120,69 за баррель

Brent подорожала до $120,69 за баррель

Акционеры "Московской биржи" решили не выплачивать дивиденды за 2021 год

De Beers повысила цены на мелкие алмазы из-за дефицита на фоне санкций к "АЛРОСА"

De Beers повысила цены на мелкие алмазы из-за дефицита на фоне санкций к "АЛРОСА"

Экспортерам в РФ разрешили получать валютную выручку на зарубежные счета

Объем золота в ETF в мае снизился впервые с начала года на 53 т

Объем золота в ETF в мае снизился впервые с начала года на 53 т

В РФ могут напрямую запретить использовать цифровые финактивы как средство платежа

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 г. с 4,1% до 2,9%

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 г. с 4,1% до 2,9%

Bloomberg отмечает ослабевание в мире трех ключевых факторов инфляции

Дума не стала повышать до 35% максимальную долю рынка для ритейла

Дума не стала повышать до 35% максимальную долю рынка для ритейла
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });