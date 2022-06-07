Минэнерго США ждет сокращение добычи нефти в России в IV квартале

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов в России снизится с 11,3 млн баррелей в сутки в I квартале 2022 года до 9,3 млн б/с в IV квартале 2023 года, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

В отчете включена оценка эмбарго Евросоюза на российскую нефть и нефтепродукты. .

"Этот прогноз не отражает ограничений на страхование судоходства, поскольку детали таких ограничений не были доступны, когда мы завершили этот прогноз 2 июня. Возможность того, что эти санкции или другие потенциальные будущие санкции сократят добычу нефти в России больше, чем ожидалось, создает риски роста цен на нефть в течение прогнозируемого периода", - говорится в отчете.

Прогноз о добыче нефти в США в 2022 году ведомство повысило с 11,91 млн б/с до 11,92 млн б/с, говорится также в отчете. Прогнозный показатель на 0,73 млн б/с превышает результат 2021 года.

Ведомство также повысило прогноз добычи в 2023 году - на 120 тысяч б/с, до 12,97 млн б/с. Данный показатель может стать рекордным за последние несколько лет. Последний среднегодовой рекорд добычи сырой нефти в США был установлен в 2019 году - 12,3 млн б/с.