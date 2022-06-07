"СовЭкон" отметил снижение цен на подсолнечник в РФ до минимума за 9 месяцев

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Цены на подсолнечник опустились до девятимесячного минимума, следует из мониторинга аналитического центра "СовЭкон": по итогам прошлой недели котировки снизились на 1,05 тысячи рублей, до 33,7 тысячи рублей за тонну (средняя цена, EXW Европейская часть России, без НДС).

Цены падают на фоне рекордных запасов внутри страны и крепкого рубля, отмечают аналитики.

Средняя экспортная цена на подсолнечное масло снизилась до $1,86 тысячи за тонну (FOB) с $1,92 тысячи неделю назад. Рынок следит за обсуждением возобновления работы украинских терминалов (страна является крупнейшим мировым экспортером подсолнечного масла).

Цена на подсолнечное масло на внутреннем рынке снизилась на 3 тысячи рублей, до 97,5 тысячи рублей за тонну (средняя цена, EXW Европейская часть России, с НДС).

В ближайшие недели эксперты "СовЭкона" ожидают дальнейшего снижения рублевых цен на масло. На рыке подсолнечника растет риск активных распродаж в преддверии нового сезона.