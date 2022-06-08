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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:22

Европейские фондовые индексы завершили торги в минусе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы снизились во вторник на сигналах ослабления экономической активности в еврозоне.

В центре внимания рынка на этой неделе заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в Амстердаме в среду и четверг. Инвесторы ожидают подъема ставки по депозитам Европейским ЦБ не ранее июльского заседания, а в этот раз будут ждать от него заявлений о сроках завершения программы выкупа активов.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка во вторник опустился на 0,28% и составил 442,88 пункта.

Германский индекс DAX потерял 0,66%, французский САС 40 - 0,74%, британский FTSE 100 - 0,12%, итальянский FTSE MIB - 0,81%, испанский IBEX 35 прибавил 0,06%.

Статданные, опубликованные 7 июня, показали снижение объема заказов промышленных предприятий Германии в апреле на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,3%, отмечает Trading Economics.

Тем временем, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в строительном секторе еврозоны в мае упал до 49,2 пункта с апрельских 50,4 пункта. Индикатор опустился ниже 50 пунктов, отделяющих рост деловой активности в секторе от сокращения, впервые за девять месяцев, а его падение стало максимальным с февраля прошлого года.

Инвесторы также следят за ситуацией в Великобритании, где накануне прошло голосование по вотуму недоверия премьер-министру страны Борису Джонсону. Консерваторы не набрали достаточного количества голосов для отставки премьера - недоверие Джонсону выразили 148 однопартийцев, 211 не поддержали вотум недоверия. Таким образом, Джонсон остается на посту премьера и главы Консервативной партии.

Как пишет газета Financial Times, союзники Джонсона считают, что он планирует перестановки в кабинете министров Великобритании, чтобы поощрить однопартийцев, сохранивших свою лояльность к нему. Однако на Даунинг-стрит заявили, что таких планов на данный момент нет.

Котировки акций ритейлеров в Великобритании снизились на данных Британского консорциума предприятий розничной торговли (British Retail Consortium, BRC) и KPMG, показавших максимальное с января 2021 года падение розничных продаж в стране в мае - 1,1%.

Цена бумаг Tesco Plc опустилась на 0,96%, J Sainsbury Plc - на 2,81%, Ocado Group Plc - на 3,2%.

Тем временем, акции Rio Tinto и Anglo American подорожали на 2,3% и 1,3% соответственно благодаря улучшению рекомендаций для бумаг компании до "покупать" с "держать" аналитиками Jefferies.

Цена акций британского издательства Pearson опустилась к закрытию рынка на 0,2%. Компания объявила о продаже бизнеса K12 Courseware в Италии и Германии за 163 млн фунтов стерлингов ($204,3 млн) фирме Sanoma Corp. Этот бизнес занимается разработкой пособий для преподавания английского языка.

Бумаги британской компании Biffa Plc, работающей в сфере утилизации отходов, взлетели на 27,2% на новости, что инвесткомпания Energy Capital Partners хочет купить её за 1,36 млрд фунтов.

Капитализация ритейлера спорттоваров JD Sports упала на 3,9%. Британский антимонопольный регулятор обвинил компанию в сговоре с производителем спортивных товаров Elite Sports и шотландским футбольным клубом "Рейнджерс" с целью завышения цен на товары с символикой клуба в 2018-2019 годах.

Европа
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