ТД "Леопак" начал размещать информацию о неплатежах в системе СПАРК

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Торговый дом "Леопак" (г. Екатеринбург), одна из крупнейших региональных торговых компаний и производитель упаковки, стал участником общероссийской программы по мониторингу платежной дисциплины бизнеса, реализуемой Группой "Интерфакс" на базе системы СПАРК.

"Сегодня как никогда важно укреплять доверие между участниками хозяйственного оборота, поддерживать прозрачность бизнеса. Обмен информацией о платежной дисциплине призван помочь достижению этих целей. Программа по мониторингу платежей помогает сохранять существующие и создавать новые цепочки поставок, снижать риски для поставщиков, повышать доступность товаров и услуг для добросовестных компаний, а также уменьшать дебиторскую задолженность", - сказал директор ТД "Леопак" Алексей Городничев.

Сведения о том, что компания платит по своим обязательствам в срок, повышают ее кредитную оценку в системе СПАРК. Это, как показывает практика, дает возможность плательщику чаще пользоваться отсрочкой платежа, а также укрепляет его деловую репутацию.

Просрочка, напротив, формирует негативную платежную историю, ухудшает репутацию плательщика.

Через систему СПАРК информация о компаниях напрямую доступна лицам, принимающим решения о заключении договоров, выдаче кредитов, предоставлении отсрочки платежа, определении условий работы с клиентами.

Сведения о платежах позволяют, в частности, выявлять практики намеренной задержки оплаты отдельными участниками хозяйственного оборота, и это помогает поставщикам более эффективно управлять клиентским портфелем.

Программа "СПАРК-Мониторинг платежей" объединяет сотни поставщиков товаров и услуг более чем из 50 отраслей экономики. СПАРК содержит ежемесячно обновляемую информацию о платежной дисциплине 900 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей из разных регионов РФ, что дает возможность получать оперативные данные о рисках задержки платежей по организациям, регионам, отраслям.

Торговый дом "Леопак" - крупный поставщик на рынке "тара и упаковка" с развитой филиальной сетью в Уральском федеральном округе. Имеет свыше 12000 квадратных метров производственных, складских и торговых площадей и собственную логистику с парком в 35 грузовых автомобилей. Ассортимент продукции насчитывает более 9000 наименований, включающих упаковку, оборудование, расходные материалы, одноразовую посуду. Доставка осуществляется во все регионы России.

Система "СПАРК-Интерфакс" - лидер и общепризнанный отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке кредитных рисков и обеспечению безопасности бизнеса. Система используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. По данным опроса, проведенного компанией Deloitte, систему СПАРК для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса. На протяжении последних нескольких лет СПАРК с большим отрывом от конкурентов возглавляет составляемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.