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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Налоговые отчисления IT-компаний в бюджет в 2021 г. выросли на 20% до 87 млрд руб.

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Объем налоговых поступлений от IT-компаний в 2021 году увеличился на 20% по сравнению с 2020 годом и составил 87 млрд рублей, несмотря на налоговые льготы, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"При этом удивительно: льготы должны были повлиять на снижение поступления в бюджет, но компании развивались очень активно, что бюджет, даже несмотря на то, что льготы действовали, получил дополнительно на 20% налоговых отчислений больше, чем в 2020 году. То есть фактически бюджет от применения налоговых льгот получил 87 млрд рублей плюсом, что конечно показывает, что бизнес развивается, IT-компании активно инвестируют в свои продукты, эти продукты продают", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

Количество получателей льгот превысило 7 тысяч компаний, а количество отечественных программных продуктов в реестре Минцифры за год выросло на 30%, их стало 12 тысяч, добавил Шадаев.

Министр также сообщил, что за 2021 год объем отгрузки решений собственного производства вырос почти на 40% и превысил 2 трлн руб. "Все это говорит о том, что эти льготы работают и дают беспрецедентный рост для нашей отрасли", - отметил глава Минцифры.

Минцифры РФ Максут Шадаев
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