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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Банк "ДОМ.РФ" ограничит платежи и переводы в долларах и евро с 24 июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Банк "ДОМ.РФ", дочерний банк одноименной госкорпорации, с 24 июня ограничивает платежи и переводы в долларах и евро.

"Это вынужденная мера из-за возросшего срока прохождения переводов, - говорится в сообщении банка. - Мы делаем все возможное, чтобы вернуться к прежнему режиму работы, и просим планировать валютные платежи заранее. Приносим извинения за временные ограничения".

Клиенты банка также не смогут получать переводы и платежи из других банков в долларах и евро.

Внутри банка переводы в евро и долларах будут проводиться без ограничений.

Для физических лиц будут возможны платежи и переводы в киргизских сомах, казахских тенге и таджикских сомони. Входящие переводы в китайских юанях доступны без ограничений, но исходящие переводы и платежи для физических лиц в сторонние банки временно недоступны. Для юридических лиц - без ограничений.

"ДОМ.РФ" - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, принадлежит одноименному институту развития. По итогам 2021 года банк занял 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". В отношении банка нет ограничительных мер со стороны США и ЕС.

ДОМ.РФ США Евросоюз
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