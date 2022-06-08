РФ за 5 месяцев увеличила экспорт пиломатериалов на 10% за счет поставок в Китай

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Экспорт пиломатериалов из РФ в январе-мае увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,198 млн куб. м. Рост произошел в основном за счет поставок в Китай, однако экспорт в недружественные страны, включая ЕС, также вырос, снижение началось только в мае, сообщил Рослесинфорг.

"Несмотря на санкции, резкого падения рынка не наблюдается в том числе и за счет перераспределения потоков в дружественные страны. Основная доля поставок приходится на Китай", - говорится в сообщении оператора Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК).

Поставки в ЕС упали в мае после скачка в апреле

Экспорт пиломатериалов в недружественные страны, по данным Рослесинфорга, вырос за пять месяцев 2022 года на 3,7% - до 3,39 млн куб. м. Больше половины этого объема, 61,86%, пришлось на Европу, в том числе 57,7% – на страны ЕС (лидеры по закупкам - Эстония, Финляндия, Болгария, Германия, Ирландия и Нидерланды).

Снижение экспорта пиломатериалов в ЕС началось только в мае: поставки упали на 20,7% по сравнению с маем прошлого года – после того как в апреле подскочили в 2,3 раза.

"Объемы по сделкам российских лесопромышленников с компаниями из ЕС при продаже пилопродукции в январе и феврале 2022 года и 2021 года были в среднем на одном уровне, в марте 2022 года прирост импорта российской лесопродукции странами ЕС составил уже 12%, в апреле 2022 года показатель вырос в 2,3 раза, а в мае, напротив, упал на 20,7%" - приводит данные Рослесинфорг со ссылкой на директора ведомства Павла Чащина.

Треть экспорта пиломатериалов в недружественные страны (32,7%) пришлась на Азиатские страны (Сингапур, Япония, Южная Корея), 5,85% - на страны Северной Америки (в основном на США и незначительные объемы на Канаду). Лидерами закупок стали Сингапур, Эстония и Финляндия. Сингапур нарастил импорт российских пиломатериалов более чем в 17 раз по сравнению с тем же периодом 2021 года, до 625,9 тыс. куб. м. Поставки в Эстонию за пять месяцев выросли на 6,9% и составили 438,5 тыс. куб., в Финляндию - на 1,5%, до 330,4 тыс. куб. м.

Пиломатериалы сменили "кругляк" в экспорте в Китай

Ключевым импортером российской пилопродукции на протяжении последних 15 лет остается Китай, отмечает Рослесинфорг со ссылкой на Чащина.

Всего на страны Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 98,85% экспорта пиломатериалов из РФ в январе-мае 2022 года, в том числе 56,8% - на КНР, 7,1% - на Узбекистан, 2,7% - на Казахстан.

Поставки в Китай выросли относительно прошлого года на 18,8%, до 5,24 млн куб. м (Рослесинфорг приводит данные по росту в марте - на 19,6%, в апреле - 22,6%, в мае - на 18%). "Единственным изменением стала переориентированность с круглого леса на пиломатериалы и готовые изделия в виде фанеры, ДСП", - прокомментировал статистику Чащин, слова которого приведены в сообщении.

Экспорт в Узбекистан, занимающий второе место по объему закупок, составил 793,2 тыс. куб. м, что на 16,5 больше, чем в январе-мае 2021 года.

Доля европейских контрагентов "из числа дружественных стран" составляет в экспорте пиломатериалов 0,36%, стран Африки - 0,68%, отмечает Рослесинфорг.

Ориентированные на поставки в восточном направлении предприятия Сибири и Дальнего Востока сейчас не ощущают санкционного давления, говорится в сообщении Рослесинфорга. Проблемы со сбытом наблюдаются в основном в лесопромышленных регионах Северо-Западного федерального округа.

Рослесинфорг также отмечает, что многие иностранные лесопромышленные компании находятся в стадии активного поиска возможности остаться на российском рынке, но уже под российским брендом (названия компаний ведомство не приводит).