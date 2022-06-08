Инфляция в Гане в мае достигла максимума за 18 лет

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Гане в мае потребительские цены взлетели на 27,6% в годовом выражении после роста на 23,6% в апреле, максимальными темпами с января 2004 года, сообщила государственная статистическая служба.

Инфляция в стране ускоряется 12 месяцев подряд и превышает целевой диапазон Центробанка, составляющий 6-10%, уже 9 месяцев.

Цены на продукты питания взлетели на 30,1% в мае относительно того же месяца прошлого года, непищевые товары подорожали на 25,7%. Транспортные услуги выросли в цене на 39%.

Гана замыкает десятку крупнейших экономик Африки, по данным Международного валютного фонда.