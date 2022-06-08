Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Инфляция в Гане в мае достигла максимума за 18 лет

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Гане в мае потребительские цены взлетели на 27,6% в годовом выражении после роста на 23,6% в апреле, максимальными темпами с января 2004 года, сообщила государственная статистическая служба.

Инфляция в стране ускоряется 12 месяцев подряд и превышает целевой диапазон Центробанка, составляющий 6-10%, уже 9 месяцев.

Цены на продукты питания взлетели на 30,1% в мае относительно того же месяца прошлого года, непищевые товары подорожали на 25,7%. Транспортные услуги выросли в цене на 39%.

Гана замыкает десятку крупнейших экономик Африки, по данным Международного валютного фонда.

Гана Африка МВФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сенаторы поддержали закон об упрощении сделок с имуществом уходящих из России ритейлеров

Сенаторы поддержали закон об упрощении сделок с имуществом уходящих из России ритейлеров

S7 подтвердила приостановку проекта лоукостера Сitrus

Российская Ассоциация владельцев кинотеатров выходит из европейской UNIC

Российская Ассоциация владельцев кинотеатров выходит из европейской UNIC

Банк "ДОМ.РФ" ограничит платежи и переводы в долларах и евро с 24 июня

Военная операция на Украине

Зерно из Запорожья начали поставлять в страны Ближнего Востока

Зерно из Запорожья начали поставлять в страны Ближнего Востока

АФК "Система" купила производителя минеральной воды "Архыз" за 450 млн рублей

Крупные российские компании с иностранным участием просят распространить на них IT-льготы

Цена нефти Brent поднялась выше $121 за баррель

Wildberries перешел на расчеты в национальных валютах с зарубежными партнерами

Wildberries перешел на расчеты в национальных валютах с зарубежными партнерами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });