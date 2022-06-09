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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:38

Sharp ожидает падения годовой чистой прибыли на треть

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Японский производитель электроники Sharp Corp. прогнозирует снижение чистой прибыли на 32% по итогам текущего финансового года, который начался 1 апреля, из-за ухудшения ситуации на рынке больших ЖК-дисплеев.

Компания ожидает, что чистая прибыль опустится до 50 млрд иен ($372,4 млн) по сравнению с 73,99 млрд иен в прошлом фингоду. Годовая выручка, по ее прогнозу увеличится до 2,7 трлн иен с 2,496 трлн иен.

В число негативных факторов Sharp включает влияние вызванных пандемией COVID-19 локдаунов в Китае. Также компания ожидает сохранения перебоев в глобальных цепочках поставок и высоких цен на чипы и различные виды сырья.

Котировки акций Sharp упали на 5,7% по итогам торгов в четверг. Рыночная стоимость компании с начала текущего года сократилась на 22,5%, в то время как фондовый индекс Nikkei 225 потерял 1,9%.

Sharp Япония Китай
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