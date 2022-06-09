OR Group допустила техдефолт по выплате 22-го купона бондов 001P-03 на 4,7 млн рублей

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 22-й период по облигациям серии 001Р-03 на сумму 4,725 млн рублей.

Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере", объяснила компания.

Ранее ОР проинформировала, что предлагает владельцам облигаций рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов: первый - это пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй - пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под процентную ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых, и третий вариант - конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОРГ", после конвертации нынешним владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании.

После получения обратной связи от держателей облигаций группа доработает варианты и вынесет их на голосование на общем собрании. О начале голосования будет объявлено отдельно.

OR Group объявила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07 в январе 2022 года. В дальнейшем, до конца марта, компания выполняла все обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле - июне допустила ряд дефолтов по остальным выпускам облигаций.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru. Группа управляет сетью торговых и сервисных точек Westfalika, кооторые работают в 308 российских городах.