Глава ЕЦБ опасается, что подорожание энергоносителей будет сдерживать экономику еврозоны

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Экономическую активность в еврозоне в ближайшее время будут ограничивать высокие цены на энергоносители, ухудшение условий в мировой торговле, возросшая неопределенность, а также негативные последствия высокой инфляции для располагаемых доходов населения, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в четверг заседания регулятора.

Она отметила, что конфликт на Украине и новые карантинные ограничения в Китае усилили проблему цепочек поставок. "В результате компании сталкиваются с более высокими расходами, и их прогнозы на будущее ухудшились", - сказала она.

Лагард отметила при этом, что факторы, поддерживающие экономическую активность в еврозоне, сохраняются, и, вероятно, их влияние будет усиливаться в ближайшее время. Среди таких факторов - открытие секторов, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, усиление рынка труда, а также рост зарплат и потребительских расходов.

Ситуация на Украине, по ее словам, является серьезным риском для экономического роста в Европе. "Главной угрозой будет дальнейшее нарушение поставок энергоресурсов в еврозону", и это отражено в понижении экономических прогнозов европейским ЦБ, отметила она.