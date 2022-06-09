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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

СПБ биржа 13 июня не будет торговать бумагами российских эмитентов за рубли

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" в понедельник, 13 июня, официальный нерабочий день в России, не будет проводить торги ценными бумагами российских эмитентов с валютой расчетов RUB, а также депозитарными расписками на акции Fix Price Group Ltd и Group Holding PLC с валютой расчетов USD, сообщается на сайте биржи.

В этот день торги ценными бумагами с листингом в США, паевыми инвестиционными фондами, а также акциями ПАО "СПБ биржа" с валютой расчетов USD будут проводиться согласно установленному накануне расписанию.

Спустя неделю, 20 июня, из-за официального нерабочего дня на зарубежных площадках, не будут проводиться торги ценными бумагами с листингом в США и паевыми инвестиционными фондами и расчеты по сделкам с акциями ПАО "СПБ биржа" с валютой расчетов USD.

В то же время 20 июня будут проводиться согласно установленному накануне расписанию торги ценными бумагами с валютой расчетов RUB, а также депозитарными расписками на акции Fix Price Group Ltd и TCS Group Holding PLC с валютой расчетов USD.

СПБ биржа Fix Price
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