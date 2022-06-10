В РФ могут перенести крайний срок проведения ГОСА в 2022г с конца июня на конец сентября

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому годовые собрания акционеров в 2022 году могут быть проведены до конца сентября.

Документ (№140807-8) размещен в электронной базе данных парламента.

"Годовое общее собрание акционеров в 2022 году проводится в сроки, определяемые советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года", - говорится в проекте.

Продление сроков проведения годовых собраний акционеров в России происходит не впервые: в 2020 году это было сделано из-за пандемии коронавируса. По общему правилу, такие собрания должны проводиться с марта по 30 июня.

Кроме того, законопроект увеличивает вдвое - с трех до шести рабочих дней - срок для составления протокола по итогам голосования на годовом собрании и по итогам заседания совета директоров.