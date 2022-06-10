Эксперт заявил о риске финансового кризиса в Азии из-за укрепления доллара

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Дальнейший рост курса доллара в паре с японской иеной может вызвать новый финансовый кризис в азиатском регионе, полагает бывший экономист Goldman Sachs Джим О'Нил.

"Если иена продолжит дешеветь, Китай сочтет это несправедливым конкурентным преимуществом, так что параллели с азиатским финансовым кризисом 1997 года очевидны, - сказал О'Нил в интервью агентству Bloomberg. - Китай не захочет, чтобы ослабление других валют вредило их экономике".

Курс доллара к иене укрепился почти до 135 иен за $1 накануне, с начала года подскочив на 16%. Причина столь резкого роста заключается в расхождении между денежно-кредитной политиками центробанков США и Японии: Федрезерв приступил к активному повышению ставки и сокращению активов на своем балансе, тогда как Банк Японии по-прежнему придерживается ультромягкой ДКП.

В конце марта бывший заместитель министра финансов Японии Эйсукэ Сакакибара, получивший прозвище "Мистер Иена", допусти, что японская валюта может упасть до 150 иен за $1, достигнув минимального уровня с 1990 года.

Если это случится, Пекин может принять меры для ослабления юаня, что в свою очередь способно спровоцировать цепную реакцию во всем регионе, считает О'Нил, получивший известность как создатель термина БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).