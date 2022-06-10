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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

"Мосбиржа" 11-13 июня не будет проводить торги и расчеты

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 11 по 13 июня в связи с выходными днями не будет проводить торги и расчеты на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов не проводит, следует из июньского расписания торгов.

Поскольку 20 июня выходной день в США, в этот день на "Мосбирже" не будут проходить торги валютными парами EURUSD_TOD, USDRUB_TOD, USDCNY_TOD, также не будут проходить расчеты по USDRUB_TOM, USDCNY_TOM, EURUSD_TOM, USDCHF_TOM, USDKZT_TOM, USDTRY_TOM.

Мосбиржа
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