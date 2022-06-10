Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Набиуллина заявила, что низкие темпы роста цен не являются устойчивыми

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Низкие темпы роста потребительских цен в последние недели нельзя считать устойчивыми, ситуация может измениться, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы не склонны трактовать этот факт чересчур оптимистично. Да, цены по небольшой группе товаров, примерно 10% от потребительской корзины, в мае не просто замедлили рост, но и снизились. В основном это продовольствие, для которого свойственна повышенная волатильность цен, это некоторые фрукты, овощи, яйца, сахар. Дешевели и товары длительного пользования, которые еще недавно дорожали двузначными темпами. По основной же массе позиций темпы роста цен хоть и снижаются, но, по-прежнему, значительно выше 4% в пересчете на год", - сказала она на брифинге по итогам заседания совета директоров.

Набиуллина отметила, что одним из факторов замедления роста и некоторого снижения цен являются сформированные гражданами в феврале-марте запасы товаров и продуктов длительного хранения на несколько месяцев вперед. "Сейчас они постепенно расходуются, и новые покупки вероятно совершаются в меньшем объеме. Кроме того, предприниматели существенно повысили цены, опасаясь, в том числе, и ослабления рубля. Сейчас, когда ситуация стабилизировалась, не все готовы покупать товары по таким ценам, поэтому происходит коррекция цен вниз", - пояснила председатель.

"Но ситуация может поменяться, запасы заканчиваются и потребление будет происходить за счет новых покупок", - сказала она.

Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Яндекс" предварительно договорился о ключевых условиях выкупа облигаций

ЦБ обещает не допустить стагфляции в России

ВТБ ждет возвращения ставок по депозитам к уровню начала года в 6-8%

ВТБ ждет возвращения ставок по депозитам к уровню начала года в 6-8%

Доллар опустился ниже 57 руб., евро - ниже 60 руб. впервые с 25 мая

Доллар опустился ниже 57 руб., евро - ниже 60 руб. впервые с 25 мая

Банк России ознаменовал возврат к досанкционной ставке более жестким сигналом

В России отменили требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п. до 9,5%

Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п. до 9,5%

Евро опустился ниже 61 руб. впервые с 26 мая

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

"Уралхим" создал СП для выпуска минеральных удобрений в Узбекистане

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });