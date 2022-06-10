Набиуллина заявила, что низкие темпы роста цен не являются устойчивыми

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Низкие темпы роста потребительских цен в последние недели нельзя считать устойчивыми, ситуация может измениться, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы не склонны трактовать этот факт чересчур оптимистично. Да, цены по небольшой группе товаров, примерно 10% от потребительской корзины, в мае не просто замедлили рост, но и снизились. В основном это продовольствие, для которого свойственна повышенная волатильность цен, это некоторые фрукты, овощи, яйца, сахар. Дешевели и товары длительного пользования, которые еще недавно дорожали двузначными темпами. По основной же массе позиций темпы роста цен хоть и снижаются, но, по-прежнему, значительно выше 4% в пересчете на год", - сказала она на брифинге по итогам заседания совета директоров.

Набиуллина отметила, что одним из факторов замедления роста и некоторого снижения цен являются сформированные гражданами в феврале-марте запасы товаров и продуктов длительного хранения на несколько месяцев вперед. "Сейчас они постепенно расходуются, и новые покупки вероятно совершаются в меньшем объеме. Кроме того, предприниматели существенно повысили цены, опасаясь, в том числе, и ослабления рубля. Сейчас, когда ситуация стабилизировалась, не все готовы покупать товары по таким ценам, поэтому происходит коррекция цен вниз", - пояснила председатель.

"Но ситуация может поменяться, запасы заканчиваются и потребление будет происходить за счет новых покупок", - сказала она.