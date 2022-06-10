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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Структуры Махмудова создали "Национальную сельскохозяйственную компанию"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Компания "Группа КМ", бенефициаром которой является бизнесмен Искандар Махмудов, и ООО "Косминвест" создали "Национальную сельскохозяйственную компанию", следует из данных ЕГРЮЛ.

Основными видами ее деятельности значится выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и масличных культур.

ООО "Косминвест" на паритетных началах принадлежит компании "Виолан", бенефициаром которой является Махмудов, и "А-Инвест" (бенефициар Анатолий Коцюк, Ростовская область). Коцюк является совладельцем агропредприятия "Солнечное" в Ростовской области, которое занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых и масличных культур. Его выручка в 2021 году составила 367,4 млн рублей, чистая прибыль - 162 млн рублей.

Как сообщалось, структурам Махмудова принадлежит и зерновое хозяйство "Варяг", местом регистрации которого значится Саратовская область. Оно также занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и масличных. Его владельцем "Группа КМ" стала осенью прошлого года.

В Уральской горно-металлургической компании (УГМК, один из крупнейших российских производителей катодной меди, цинка, свинца и проката цветных металлов), бенефициаром которой был тогда Махмудов (в марте этого года он перестал быть контролирующими бенефициарами ОАО "УГМК" и ряда других компаний, а также вышел из их советов директоров), от комментариев этой сделки отказывались, отмечая, что это его "индивидуальные действия".

Сама УГМК еще в 2001 году создала ООО "УГМК-Агро" для управления активами в области сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Искандар Махмудов Косминвест НСК Виолан УГМК
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