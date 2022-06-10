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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

В ЦБ заявили, что падение экспорта нефти из-за эмбарго чревато проинфляционным давлением

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Падение экспорта нефти из-за эмбарго чревато проинфляционным давлением, но многое зависит от цен и переориентации поставок на другие рынки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Внешние условия несут целый комплекс рисков. От сочетания этих условий и того, как они будут развиваться во времени, зависит их суммарный эффект на экономику и инфляцию. Здесь сосредоточена самая большая неопределенность. Во-первых, влияние нефтяного эмбарго. В случае сильного падения экспорта российской нефти, через сжатие торгового баланса и ослабления рубля, возникнет проинфляционное давление. Но многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки, а также от того, в какой мере снижение объемов компенсируется ценой. Это, в свою очередь, будет определяться "расшивкой" инфраструктурных, логистических проблем и спросом на новых рынках", - заявила глава ЦБ.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
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