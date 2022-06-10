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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

ЦБ в начале сентября объявит решение по ограничениям на снятие наличной валюты

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Решение по действующим ограничениям на снятие населением наличной валюты может быть объявлено в начале сентября, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается тех мер, которые были введены до сентября, мы, я думаю, что в начале сентября об этом скажем в зависимости от развития ситуации", - сказала Набиуллина.

Банк России с 11 апреля смягчил временный порядок операций с наличной валютой: клиенты банков смогли получить с открытых до 9 марта вкладов не только наличные доллары, но и евро, лимит в эквиваленте $10 тыс. не меняется. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.

Кроме того, с 18 апреля банки получили возможность продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля.

ЦБ в начале марта на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Регулятор запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода – с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В этот период розничные клиенты банков могут снять с открытого до 9 марта счета до $10 тыс. в наличной валюте (в каждом из банков), остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

ЦБ РФ
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