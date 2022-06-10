В США повысили до 40 млн т прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз США повысил на 1 млн тонн, до 40 млн тонн прогноз экспорта пшеницы из России в новом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.), сообщается в июньском отчете ведомства.

Оценка для основного конкурента - ЕС не изменилась и составляет 36 млн тонн. Таким образом, по версии ведомства, РФ вернет себе лидерство на мировом рынке. В текущем сельхозгоду (закончится 30 июня 2022 года) Минсельхоз США прогнозирует экспорт пшеницы из РФ в 33 млн тонн, из ЕС – в 34 млн тонн.

Производство пшеницы в РФ прогнозируется в 81 млн тонн против 80 млн тонн по майскому прогнозу. Оценка переходящих запасов на 1 июля 2023 года не изменилась и составляет 11,4 млн тонн.

Как поясняется в обзоре, оценка сбора пшеницы в РФ повышена с учетом увеличения посевов под озимыми культурами и благоприятных погодных условий. Прогноз по экспорту в 40 млн тонн может стать вторым по величине показателем за всю историю наблюдений, отмечается в документе. "В 2022/23 сельхозгоду прогнозируется увеличение поставок из России, а ее экспортные цены более конкурентоспособны, чем у большинства других экспортеров", - констатирует Минсельхоз США,

Минсельхоз также сохранил на майском уровне оценки производства и экспорта фуражного зерна – 41,93 млн тонн и 10,45 млн тонн соответственно. Прогноз переходящих запасов повышен до 2,03 млн тонн с 1,56 млн тонн в мае.

Прогноз по сбору кукурузы в 15,5 млн тонн и ее экспорта в 4.3 млн тонн также не изменился. Оценка переходящих запасов повысилась до 0,98 млн тонн с 0,68 млн тонн месяцем ранее.

Согласно прогнозу, мировой сбор пшеницы в новом сельхозгоду составит 773,43 млн тонн против 774,83 млн тонн по майской оценке, фуражного зерна - 1 млрд 479,19 млн тонн против 1 млрд 475,87 млн тонн, кукурузы - 1 млрд 185,81 млн тонн против 1 млрд 180,72 млн тонн соответственно.