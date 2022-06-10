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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Объем вложений компаний Китая в иностранные бумаги почти достиг $1 трлн в 2021 году

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Объем портфельных иностранных инвестиций банков и компаний Китая, без учета резервных активов, на конец 2021 года составлял $979,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).

В том числе на вложения в акции пришлось $648,4 млрд, в облигации – $331,3 млрд.

Небанковские финансовые учреждения владели бумагами на сумму $390,4 млрд, что составляет около 40% общей суммы. Инвестиции банков составляли $238,1 млрд, или 24%, приводит данные SAFE агентство "Синьхуа".

На нефинансовый сектор пришлось 36% совокупного объема инвестиций – $351,2 млрд.

Китай
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