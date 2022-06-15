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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Цена нефти Brent немного подросла после падения накануне

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок демонстрирует слабый подъем утром в среду после снижения накануне, вызванного оптимизмом по поводу иранской ядерной сделки.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по Москве в среду составляет $121,43 за баррель, что на $0,26 (0,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник контракт подешевел на $1,1 (0,9%) – до $121,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $119,2 за баррель, что на $0,27 (0,23%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов снизилась на $2 (1,7%), до $118,93 за баррель.

Власти Ирана считают, что переговоры о возрождении ядерной сделки 2015 года могут завершиться успехом, написала газета The Times of Israel. Заключение соглашения может привести к ослаблению санкций и увеличению поставок иранской нефти на мировой рынок.

Тем временем министерство финансов США продлило до начала декабря действие генеральной лицензии, которая позволяет совершать операции по финансированию энергетики с подпавшими под американские санкции российскими структурами.

В понятие "энергетика" в целях данной лицензии включается как добыча/транспортировка/сжижение нефти или газа, так и производство других источников энергии, в том числе угля, урана и ВИЭ.

Американский институт нефти (API) накануне вечером сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 736 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение резервов на 1,2 млн баррелей.

нефть Brent
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