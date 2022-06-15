Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду подрос на фоне смешанных сигналов с мировых фондовых площадок в ожидании решения Федрезерва США по ключевой ставке, а также в ожидании новостей с Петербургского международного экономического форума (пройдет 15-18 июня). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%, в лидерах роста выступили акции "РусГидро".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2294,7 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1276,69 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 56,44 рубля (-0,16 рубля).

Подорожали акции "РусГидро" (+1,9%), Polymetal (+1,2%), расписки OZON (+0,9%), TCS Group (+0,8%), акции "Северстали" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,5% "префы"), UC Rusal (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%).

Сбербанк рассчитывает закрыть сделки по продаже швейцарского и казахстанского дочерних банков до середины июля, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления российской кредитной организации Александр Ведяхин. Также он сообщил, что Сбербанк в 2022 году рассчитывает заработать от внедрения технологий искусственного интеллекта 230-250 млрд рублей.

Подешевели акции АФК "Система" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что внимание инвесторов будет направленно на итоги заседания ФРС, от которого ожидают повышения ставки на 75 б.п. после пятничных данных по ускорению инфляции в мае.

Поддержку рынку акций РФ могут продолжить оказывать акции "Газпрома" за счет их ожидаемой высокой дивидендной доходности (более 16%), а также высоких цен на газ в Европе.

Тем не менее, укрепление рубля и отсутствие значимых драйверов, способных оказать поддержку российскому фондовому рынку, может вынудить индекс МосБиржи перейти к отметке 2200 пунктов в ближайшее время, полагает аналитик.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также считает, что утром в среду настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как противоречивые. Кроме заседания ФРС и уже вышедшей статистики по промпроизводству в Китае, в среду инвесторы обратят внимание на данные по розничным продажам в США и выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

Пятничные данные по майской инфляции в США сместили оценки инвесторов к возможности повышение ставки Федрезерва сразу на 75 б.п., что негативно для рисковых активов. При этом в комментариях к решению представители ФРС могут указать на готовность и в дальнейшем активно повышать ставку при необходимости, а также указать новые ориентиры по ставке на конец года.

Что касается рынка акций РФ, то коррекция в ценах на нефть, прошедшая во вторник вечером, будет способствовать ухудшению отношения инвесторов к российским активам. В ходе сессии индекс МосБиржи может вновь отступить ниже 2280 пунктов. При этом в случае появления поводов к покупкам и подъема рынка выше 2300 пунктов, будет дан сигнал к возобновлению восстановления рынка, полагает Зварич.

В США во вторник индексы Dow Jones (-0,5%) и S&P 500 (-0,4%) снизились по итогам пятой сессии подряд, завершил торги в "плюсе" Nasdaq (+0,2%).

S&P 500 еще глубже ушел в зону "медвежьего" тренда, в которой завершил торги в понедельник впервые с 2020 года, отмечает Market Watch.

В центре внимания рынка итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду, которая, как ожидают эксперты, может принять решение о наращивании темпов ужесточения монетарной политики, учитывая продолжающееся усиление инфляции в США.

Заседание ФРС проходит спустя всего несколько дней после публикации министерством труда США статданных, показавших ускорение роста потребительских цен в Штатах в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федрезерв к более агрессивному подъему базовой процентной ставки, и не исключают возможности ее повышения сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) уже на июньском заседании, пишет The Wall Street Journal. В последний раз американский ЦБ повышал ставку на такую величину в 1994 году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее подъема на 75 б.п. на предстоящем заседании оценивается рынком в 50%, свидетельствуют данные Bloomberg. До публикации пятничного отчета Минтруда о динамике потребительских цен рынок был уверен в том, что ставка будет повышена в июне на 50 б.п.

В Азии в среду динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, южнокорейский Kospi упал на 1,8%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,4%).

Китайские фондовые индексы выросли на фоне публикации данных, свидетельствующих о постепенном восстановлении экономической активности в стране в мае после ослабления ковидных ограничений.

Объем промпроизводства в Китае в мае увеличился на 0,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после резкого падения на 2,9% в апреле, показали данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Сокращение розничных продаж в прошлом месяце замедлилось до 6,7% с 11,1% в апреле. Безработица в Китае в мае опустилась до 5,9% по сравнению с 6,1% месяцем ранее.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) влил в финансовую систему 200 млрд юаней ($29,67 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом регулятор сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, на уровне 2,85% годовых.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены стабилизировались после отката накануне, вызванного оптимизмом по поводу иранской ядерной сделки; цена Brent находится почти на $2,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии торгов акциями на Мосбирже во вторник.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $121,2 за баррель (+0,02% и -0,9% во вторник), июльская цена WTI - $118,92 за баррель (-0,01% и -1,7% накануне).

Власти Ирана считают, что переговоры о возрождении ядерной сделки 2015 года могут завершиться успехом, написала газета The Times of Israel. Заключение соглашения может привести к ослаблению санкций и увеличению поставок иранской нефти на мировой рынок.

Тем временем министерство финансов США продлило до начала декабря действие генеральной лицензии, которая позволяет совершать операции по финансированию энергетики с подпавшими под американские санкции российскими структурами. В понятие "энергетика" в целях данной лицензии включается как добыча/транспортировка/сжижение нефти или газа, так и производство других источников энергии, в том числе угля, урана и ВИЭ.

Американский институт нефти (API) накануне вечером сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 736 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение резервов на 1,2 млн баррелей.